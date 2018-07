Tres sindicalistas investigados por coaccións rexeitan declarar na Fiscalía

Os representantes sindicais Enrique Araújo (STAJ), Fina Iglesias e Pablo Valeiras (ambos de Alternativas na Xustiza-CUT) compareceron este martes na Fiscalía de Pontevedra no marco das investigacións abertas por presuntas coaccións a compañeiros funcionarios do sector da xustiza durante a folga de traballadores dos últimos meses e negáronse a responder as preguntas do fiscal.

O caso lévao o fiscal xefe da Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que os citou en calidade de investigados por un delito de coaccións tras tomar declaración tamén ás súas presuntas vítimas nunha serie de enfrontamentos entre traballadores rexistrados en varias sedes xudiciais o día en que os funcionarios estaban chamados a votar un preacordo coa Xunta de Galicia para poñer fin a dous meses de folga.

Un delegado sindical de Ourense denunciou os feitos ante a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e existen vídeos e fotos realizadas por traballadores e medios de comunicación nas que ven esas supostas coaccións. Con todo, os afectados non acreditaron ante o fiscal que sentisen ameazados.

Na súa comparecencia deste martes ante o fiscal xefe, os tres sindicalistas investigados nin sequera chegaron a falar sobre os feitos, pois, segundo fontes da Fiscalía, acolléronse ao seu dereito a non declarar.

Tras falar con todas as partes implicadas, o fiscal deberá tomar unha decisión sobre se continúa adiante coas dilixencias ou non.

Días atrás, os tres sindicalistas investigados negaran tales coaccións e aseguraron que "estamos tranquilos porque sabemos que dos feitos que nos imputan non ocorreu absolutamente nada". En concreto, Enrique Araújo insistiu en que non houbo "ningún tipo de coacción" aos membros da mesa electoral, nin aos representantes doutros sindicatos, "non se lle pediu o voto a ninguén nin se tentou presionar absolutamente a ninguén para que cambiase o sentido do seu voto".

Enrique Araújo tamén reprochou á Fiscalía que estea "a actuar como unha parte implicada neste proceso" e criticaron as actuacións que está a levar a cabo, algo que o seu compañeiro Pablo Valeiras non dubidou en cualificar de operación de "caza e captura de tres sindicatos que estivemos en contra do preacordo" e que enmarcou nun "xogo de poder".