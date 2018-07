O Concello de Sanxenxo recorre para non pagar pola zona verde dos Rocafort

O goberno local de Sanxenxo tentará demostrar na xurisdición civil que a zona verde (1.750 metros cadrados) e os viarios (1.212 metros cadrados) eran propiedade do concello antes de que os Rocafort reclamasen a súa expropiación e, por tanto, "pelexará ata o final para evitar pagar cantidade algunha por estes solos".

Segundo anunciou o gabinete de comunicación do goberno local, o Concello pediu 2 informes xurídicos para saber como debe actuar, tendo en conta, por unha banda, a sentenza do Supremo que ordena que o Xurado de Expropiación de Galicia valore de novo a zona verde dá rúa dás Cunchas (1.750 metros cadrados) incluíndo na valoración os 1.212 metros cadrados dos viarios e, doutra banda, a reclamación da familia Rocafort pedindo o pago dunha parte do diñeiro, antes de que se pronuncie o Xurado de Expropiación.

O primeiro é un ditame do estudo xurídico Balbuena, do 16 de maio que di que "non é esixible pago algún", como reclaman os Rocafort, "ata que se produza a nova valoración" do xurado de expropiación ordenada polo Supremo.

O segundo informe, do 25 de xuño do bufete Garrigues, estuda as alternativas xurídicas que ten o Concello para defender os seus intereses mesmo despois de que se produza unha nova valoración do xurado de expropiación. Sobre os 1.212 metros cadrados de viarios públicos, o informe recomenda alegar e acreditar que devanditos solos foron obxecto de cesión obrigatoria e gratuíta ao Concello en cumprimento das obrigacións urbanísticas e son a consecuencia de outorgarse as licenzas aos edificios que rodean estes viarios e, por tanto, non sería procedente incluílos na expropiación e a correspondente valoración do justiprecio.

O informe de Garrigues recomenda "emprender ante a xurisdición civil as accións para que se declare mediante sentenza" que os 1.212 metros cadrados ocupados por viarios eran xa propiedade do Concello. Pero vai máis aló, recomendando exercítense as mesmas accións para que se declare en sentenza que os 1.750 metros cadrados da zona verde tamén eran de propiedade municipal antes da solicitude de expropiación pola familia Rocafort.

Se finalmente tivesen éxito as accións do Concello na xurisdición civil, poderase formular un incidente de inexecución contra a sentenza do Supremo, evitando pagar cantidade algunha ou só polos 1.750 metros cadrados da zona verde.

Se antes de que houbese unha sentenza da xurisdición civil, o Concello tivese que pagar algunha cantidade por que se pronunciase o Xurado de Expropiación e esgotáronse todos os recursos, a familia Rocafort tería que devolver o diñeiro recibido.

En resumo, "o goberno vai dar a batalla xurídica ata o final en defensa dos intereses dos veciños de Sanxenxo" porque "así nolo recomendan todas as fontes xurídicas consultadas, porqué é de sentido común e é consecuencia da propia construción dos edificios, que, como mínimo, os 1.212 metros cadrados son propiedade do Concello e non poden ser incluídos na expropiación e porque non se entendería que un concelleiro de Sanxenxo non defendese ata o final o diñeiro da caixa común".