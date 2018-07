Condenan a prisión o arousán exculpado polo narco Pepe Vimianzo

Avogado do condenado por tráfico de drogas, Eduardo C.R. © Mónica Patxot

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou ao arousán Eduardo C. R., como autor dun delito de tráfico de drogas á pena de tres anos e tres meses de prisión e multa de 49.786 euros, con responsabilidade persoal en caso de falta de pagamento de 20 días.

O tribunal declara probado que o acusado no mes de novembro de 2014, concertou con José Calvo Andrade, coñecido como 'Pepe Vimianzo' e actualmente en prisión por delitos de tráfico de drogas, a entrega dunha cantidade de heroína e que, para tal fin, ambos se desprazaron a unha vivenda do concello de Portas, lugar onde Eduardo fixo entrega a José de 254,8 gramos de heroína cunha pureza do 50,65%, que instantes máis tarde foron interceptados polos axentes da UDYCO-Galicia da Policía Nacional.

Durante o xuízo o acusado negou todos os feitos e explicou que naquela época vivía de diversas actividades, fundamentalmente de vender en mercadillos ambulantes, de cultivar unha leira de propiedade familiar e dun bar no que traballaba a súa parella. Froito desas actividades, realizaba os movementos que o fiscal mantiña que facía para contactar cos seus compradores.

FALSO TESTEMUÑO

Durante a vista oral, o fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, pedira á Sección Cuarta da Audiencia Provincial que se deducise testemuño da declaración dun das testemuñas tras constatar que, segundo o seu criterio, mentira na sala de vistas.

A testemuña era José Calvo Andrade que declarou por videoconferencia desde o cárcere para exculpar ao acusado despois de que lle incriminase noutro xuízo confesando uns feitos a cambio dunha rebaixa na condena. Entón recoñeceu ao tribunal que quen lle entregou a droga era Eduardo C. R., con todo, nesta nova ocasión cambiou o seu testemuño "ahora tengo que decir la verdad, no me la dio él", sinalou.

Agora na súa sentenza as magitradas da Sección Cuarta consideran que a "especial posición procesual" de 'Pepe Vimianzo' ao ser acusado e condenado por tales feitos "impide deducir o testemuño que se interesa polo Ministerio Fiscal" pois "é máis que discutible que a falsidade das súas declaracións nese escenario puidesen ser constitutivas dun delito de falso testemuño".

Finalmente a sentenza acorda o comiso do diñeiro e da substancia estupefaciente intervida neste caso.

A sentenza non é firme e contra ela cabe interpoñer recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo.