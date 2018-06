A Xunta licita as obras PO-308 entre o peirao do Covelo e o miradoiro da Granxa

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda vén de licitar este venres por máis de 1,5 millóns de euros as obras de mellora da seguridade viaria na estrada PO-308 (Pontevedra–A Lanzada), entre a intersección coa rúa de acceso ao peirao do Covelo e o miradoiro da Granxa, entre os concellos de Poio e Sanxenxo.

O prazo para a presentación de ofertas para a realización desta actuación rematará o vindeiro día 26 de xullo.

As principais actuacións a realizar no tramo da estrada PO-308 consistirán na mellora das interseccións nas que se producen unha parte importante dos accidentes rexistrados nesta estrada.

Entre as intervencións proxectadas pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda destaca a execución dunha semiglorieta no acceso ao peirao do Covelo e unha glorieta na intersección coa PO-303 en Samieira.

O proxecto inclúe ademais a construción dun carril central na intersección co Camiño Salgueiral e o acceso á Praia de Laño, así como a execución dunha segunda glorieta para acceso ao porto de Raxó.