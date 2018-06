O Colexio de Médicos de Tenerife condecora coas súas máximas distincións a Diego Murillo

Diego Murillo, galardoado en Tenerife © A.M.A.

O presidente de Honra de A.M.A. e tamén presidente da Fundación A.M.A., o doutor Diego Murillo, recibiu as máximas distincións do Colexio Oficial de Médicos de Tenerife, a Medalla de Colexiado de Honra e a insignia de Prata desta institución. Moi poucas personalidades gozan destes galardóns, que foron impostos en recoñecemento ao "excelente labor en defensa dos intereses dos médicos e ao encomiable traballo desenvolvido por Diego Murillo ao longo da súa xa dilatada carreira profesional".

Rodrigo Martín, presidente do Colexio de Médicos de Tenerife era o encargado de entregar a Medalla a Diego Murillo para manifestar que "aínda pecha acordos coa man, de palabra, sen asinar. Iso é un señor". No acto estiveron presentes o vicepresidente da institución, Pedro Javier Rodríguez e o secretario xeral, Luis Antonio García González. A coral do Colexio de Médicos de Tenerife interveu no acto dedicándolle 'A Compostelá' ao xinecólogo estremeño que desenvolveu unha longa e completa carreira profesional en Pontevedra.

Murillo, na súa intervención, sinalou a importancia dos Colexios de Médicos á hora de ordenar e defender o exercicio profesional lembrando que deben ser os que manteñan o diálogo permanente coa administración, para abordar a problemática que leva o exercicio da medicina, que "está a pasar por uns momentos críticos na época actual".

Murillo Carrasco destacou que os Colexios Profesionais convertéronse nunha institución fundamental para o mantemento dos principios deontolóxicos, para a seguridade dos pacientes, para a correcta integración da profesión médica na sociedade e para un longo etcétera de vantaxes.

O galardoado é presidente na actualidade da Fundación A.M.A., que traballa no apoio da investigación e o desenvolvemento das profesións sanitarias, ademais de impulsar accións sociais que están dirigdas a colectivos que se atopan en risco de exclusión social.