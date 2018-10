O presidente da Fundación A.M.A., Diego Murillo, visita o Proxecto Hydro Physio

O presidente da Fundación A.M.A., Diego Murillo, e o director xerente da Fundación, Álvaro Basilio, reuníronse en Guadalaxara cos responsables da Fundación Nipace, cumprindo o obxectivo da Fundación A.M.A. de promover e impulsar actividades científicas e sociais na área da saúde.

A Fundación Nipace leva a cabo un innovador proxecto para a rehabilitación fisioterapéutica de nenos con parálise cerebral, que se materializou no proxecto Hydro Physio, unha máquina que funciona no medio acuático e que está a conseguir importantes resultados.

A Fundación A.M.A. aprobou a inclusión deste innovador proxecto no seu Plan de Acción 2018, para continuar coa súa contribución ao desenvolvemento do colectivo sanitario patrocinando proxectos que achegan a esta finalidade. En total, a Fundación A.M.A. desenvolve ou apoia durante este ano máis de 50 iniciativas, cuxo impacto é moito maior, tanto no número de organizacións coas que colabora como no número de persoas que se benefician da súa actividade.