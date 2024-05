Puentes acusa o PP de mentir e falsear datos sobre Pontevedra Flúe para "arañar votos"

Iván Puentes en León © PSOE Pontevedra

Iván Puentes, portavoz municipal socialista, respondía este venres ás acusacións realizadas por Rafa Domínguez e Pepa Pardo, do Partido Popular, que cualificaron como "gran estafa" a estratexia Pontevedra Flúe, que promovera o Partido Socialista co obxectivo de renaturalizar diversas zonas de Pontevedra, despois da carta que recibiron por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica.

Puentes responde expoñendo que nesa carta do Ministerio está nomeada a estratexia Pontevedra Flúe sinalando que os proxectos son "perfectamente financiables" e que xa se informou ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e ao concelleiro César Mosquera sobre este asunto.

Lembra que o Ministerio precisa que o goberno local presente os proxectos, tal e como reclaman desde as filas socialistas ao grupo do BNG.

"Pepa Pardo e o PP reciben esta resposta o 10 de abril, hai máis dun mes, e espera ao día antes das eleccións para facela pública, mentindo e falseando a realidade coa única vontade de arañar votos na campaña electoral das eleccións europeas mentindo a poboación de Pontevedra", acusa Iván Puentes á concelleira popular e equipara ao grupo municipal coa política de "bulos que encarnan Donald Trump e Javier Milei".

Esixe ao Partido Popular unha desculpa á cidadanía por mentir. Ademais, convida os concelleiros populares a arrimar o ombreiro para finalizar os proxectos e envialos a Madrid para que se invistan os 25 millóns de euros en Pontevedra destinados a renaturalizar a ribeira do Lérez, a Xunqueira de Mollavao, a Xunqueira de Alba e a parcela do antigo campo de fútbol de Ponte Sampaio.

As declaracións de Iván Puentes eran realizadas en León, onde acudiron varios representantes socialistas a comprobar o sistema de recollida de residuos municipal que se acomete nese concello gobernado polo PSOE, coa intención de obter datos para propoñer esta opción en Pontevedra.

No medio de toda esta polémica, Tino Fernández, anterior portavoz municipal socialista en Pontevedra, realizaba unha contundente publicación na rede social X pedindo responsabilidades ao entender que "Pontevedra Flúe foi unha trola".

Ahora que ya sabemos que "Pontevedra Flue"fue una trola, estaría bien comprobar que las Ejecutivas Local y Provincial sirven para algo y fluyesen las explicaciones. Y las Dimisiones pic.twitter.com/9mZKMieZL1 — Tino Fernández (@tinoafg) May 24, 2024