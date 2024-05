Pepa Pardo repudia as promesas socialistas: "Pontevedra Flúe ha sido la gran estafa del PSOE"

Rafa Domínguez e Pepa Pardo, do PP de Pontevedra © PP de Pontevedra

O Partido Popular de Pontevedra, a través do portavoz municipal Rafa Domínguez e da concelleira e senadora Pepa Pardo, cualificaba de "gran engaño" o proxecto Pontevedra Flúe, anunciado polo PSOE de Pontevedra a través do seu portavoz municipal Iván Puentes.

"Hemos visto como el Partido Socialista de Pontevedra prometía y comprometía 25 mllones de la administración pública en un programa que llamaba Pontevedra Flúe para todos los pontevedreses independientemente de quién fuese el ganador de las elecciones. Ha pasado casi un año y a día de hoy no tenemos ni rastro de esos 25 millones de euros", explicaba Rafa Domínguez.

Máis contundente mostrábase Pepa Pardo indicando que este programa era o "gran bulo del PSOE de Pontevedra", apuntou insistindo en que a iniciativa era "su gran mentira que ha ido utilizando campaña electoral tras campaña electoral".

Pontevedra Flúe fora presentada polo Partido Socialista de Pontevedra a finais de 2022 como unha estratexia financiada cos fondos Next Generation procedentes do Ministerio de Transición Ecolóxica. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, xa desvelara a principios de febreiro a súa preocupación: "estráñanos moitísimo sempre esa especie de Guadiana, porque aparece sempre nas eleccións, o tema de Pontevedra Flúe, pero que non consta ningún compromiso oficial nesta Alcaldía".

Este xoves Pepa Pardo acusaba os socialistas de mentir: "dijeron que en 2025 la totalidad de las obras englobadas en esa gran estrategia conocida como Pontevedra Flue estarían finalizadas. A escasos siete meses no sabemos nada de esas grandes obras de la estrategia. ¿Dónde están? Mintieron y lo sabían. Realmente nos encontramos con que esta Pontevedra Flue, esta gran estrategia del Partido Socialista, ha sido un gran engaño".

Lembrou que o grupo socialista, cando cogobernaba en Pontevedra no anterior mandato, realizou unha exposición dinámica itinerante con vinte cubos na ponte do Burgo para mostrar esta proposta á cidadanía. "¿Cuánto dinero de todos los pontevedreses habrán gastado en esta exposición para vender aquellos grandes proyectos que el Gobierno central, que el Ministerio de Transición Ecológica, iba a financiar? Y realmente esa gran estrategia no era estrategia ni era nada", insistiu Pardo.

Tamén responsabilizaba o alcalde por non preguntar antes por esta situación: "¿cómo es que no se preocupó por saber si efectivamente había un compromiso oficial y formal?".

O escrito enviado polo Ministerio de Transición Ecolóxica o 10 de abril en resposta á pregunta da senadora popular expón que "o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico asume con cargo ao seu orzamento de gastos aqueles proxectos que, en materia de costas, contribúan a garantir a integridade física do dominio público marítimo-terrestre, así como o seu libre uso público compatible coa súa natureza. Respecto aos proxectos de Costas a executar en Pontevedra, incluídos os que poidan estar recollidos na citada Estratexia Pontevedra Flúe, que cumpran eses requisitos e persigan eses obxectivos, estes poden ter encaixe no orzamento de gastos deste Ministerio, tal e como se trasladou ao alcalde e concelleiros da corporación municipal".

Para os representantes do PP "todo esto demuestra que esa gran estrategia no ha existido y que si ha existido, desde luego, se ha quedado difuminado, era humo y eran promesas electorales. Todo esto pone de manifiesto que el PSOE de Pontevedra no tiene credibilidad de ningún tipo. Ni la tiene ni la ha tenido".

Pepa Pardo manifestou que esperaran a ter a confirmación oficial para realizar esta denuncia, que se produce horas antes do inicio da campaña das eleccións ao Parlamento europeo.