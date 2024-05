A partir do xoves desaparecerán os chuvascos das Rías Baixas

Imaxe da cámara de Meteogalicia na Illa de Ons este luns 20 de maio © Meteogalicia

Este luns 20 de maio, Galicia sitúase nunha posición intermedia pouco definida, con aire frío en altura que será fonte de inestabilidade atmosférica, segundo informa o servizo de Meteogalicia.

A xornada presenta ceos parcialmente nubrados. Durante a tarde aumentarán as nubes de evolución con probabilidade de chuvascos, máis probables en comarcas do interior. As temperaturas manteranse sen cambios significativos, entre 9 e 20 graos. O vento soprará frouxo do noroeste.

O martes 21 chegará unha fronte pouca activa. Entrará polo oeste nas Rías Baixas ao longo da mañá con chuvascos débiles, algo máis activos durante a tarde en toda a fachada atlántica. As temperaturas manteranse entre os 11 e os 19 graos. O vento pasará a soprar do suroeste moderado durante a tarde.

Xa o mércores preséntase unha xornada de transición na que as altas presións iranse aproximando lentamente a Galicia. Tras a fronte do día anterior manterase a posibilidade dalgúns chuvascos, que se irán retirando cara ao norte co avance da tarde ata desaparecer durante a noite. As temperaturas situaranse en Pontevedra entre 11 e 19 graos con vento de noroeste pola mañá, que irá cambiando ao norte, frouxo en terra e moderado no mar.

A partir do xoves 23, a probabilidade de choivas descenderá co achegamento das altas presións a Galicia. As temperaturas, baixas para esta época do ano, iranse recuperando a finais da semana.