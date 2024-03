Asesores pontevedreses súmanse ao boicot estatal a Facenda, a Seguridade Social e o SEPE

Asesoras pontevedreses, durante o boicot ás páxinas de Facenda, a Seguridade Social e o SEPE © Mónica Patxot Asesoras pontevedreses, durante o boicot ás páxinas de Facenda, a Seguridade Social e o SEPE © Mónica Patxot

"Convidamos a Yolanda Diaz a que pase unha mañá nunha asesoría, para que vexa o que pasamos". A invitación formúlaa María Rey, de Blanco e Rey Asesores de Pontevedra, pero, á vista da protesta que realizaron este xoves profesionais de toda España, miles deles poderían subscribila. E é que os asesores están en pé de guerra contra a Administración polo "caos" na xestión de todo tipo de trámites que os salpica e lles impide o descanso ou a tan amentada desconexión dixital.

Desde as 9.00 horas da mañá deste xoves, e de forma coordinada e xa organizada, miles de asesores de toda España lograron colapsar as páxinas web da Axencia Tributaria, a Seguridade Social e o SEPE para poñer de manifesto eses "abusos" que ven a diario a través da administración electrónica, que obriga aos asesores para realizar tarefas non retribuídas que corresponden aos funcionarios.

É a primeira dunha serie de mobilizacións que levan semanas organizando a través da plataforma ‘Asesores Unidos’, á que se uniron un bo número de profesionais de Pontevedra. O colectivo agrupa a graduados sociais, avogados, economistas, contables e xestores administrativos en toda España que realizan que axudan ás empresas para desenvolver trámites fiscais e laborais.

A deste xoves é unha protesta histórica que xa ás nove da mañá xerou colapso das citadas webs oficiais, que caeron e a mediodía acumulaba máis de 2.000 protestas. Con esta medida, os asesores pretenden tamén demostrar que as páxinas da Seguridade Social, a Axencia Tributaria e o SEPE non sempre responden e en momentos puntuais como, por exemplo, o primeiro día da declaración da RENDA, adoita colgarse.

Desde primeira hora da mañá, cada asesor presentou nas tres páxinas web e tamén nas doutras asociacións ou organismos un escrito identificándose co seu nome e apelidos, DNI e carné de colexiado e dicindo que "a propia Administración posicióname como colaborador social, así como colaborador tributario, con facultades nela respecto de terceiros" e que presenta este escrito coas súas peticións, solicitudes e reclamacións "para o correcto desempeño das funcións que nos son inherentes".

Quéixase unha asesora pontevedresa, de que "todo é afán recadatorio á conta do traballo dos asesores" e lembra á ministra de Traballo, Yolanda Diaz, que "está moi ben defender aos traballadores, pero nós tamén somos traballadores, pequenos autónomos que temos unha asesoría e non podemos vivir".

Os asesores decidiron que esta protesta coincida co 14 de marzo, cuarto aniversario da activación do estado de alarma da pandemia da covid-19, porque consideran que a crise sanitaria foi o inicio da situación actual na que se atopan.

Coa crise sanitaria, segundo os ‘Asesores Unidos’, "iniciouse un sibilino e radical cambio de réxime administrativo", do que eles responderon como profesionais en todo momento, "á conta de nosa propia saúde inclusive". Así, reviven aqueles momentos nos que "cada día espertábasche cun BOE diferente e pola noite tiñas que estar atenta por se había outro", en palabras de María Rey.

Esta asesora pontevedresa cre que naquela época "deberon pensar que eramos funcionarios e usábannos a nós para facer o seu traballo" e, a pesar de rematar a pandemia, seguiu así e "máis que colaboradores da Seguridade Social, somos súbditos". Así, os asesores lembran que naquela época aos cidadáns prohibíuselles o acceso á Administración dun día para outro e desde entón eles empezaron a "traballar de forma soterrada para unha Administración que cada día deriva en nós máis procesos que debesen serlle propios".

Aseguran os asesores que se atopan con que se descargou no seu colectivo a atención ao cidadán que corresponde á propia Administración, "atención que a maioría das veces non podemos cuantificar economicamente", xa que a propia natureza do seu labor e os "inxentes trámites meramente burocráticos", levan a que terminen por ter que realizalos de forma altruísta.

Ademais, relatan que, para pechar o círculo, "atopámonos con administracións pechadas, especialmente para nós como colaboradores"; expedientes "perdidos na insondable marea dixital administrativa"; cambios normativos case a diario, modificacións en procesos dixitais ou en plataformas dixitais cada semana, "debendo case pescudar por ciencia infusa a aplicación dos mesmos".

Falan de "unha infinidade de situacións" como a vivida, por exemplo, o pasado domingo, cando se lles comunicou, en fin de semana, que se adiantou o pago dos seguros sociais por coincidir en Semana Santa. "Eu tamén quero irme de Semana Santa, pero non me deixan", insiste María Rey, que relata que, na actualidade, nunha época na que se persegue a desconexión dixital, eles ven obrigados a ir aos seus despachos as fins de semana e a calquera hora.