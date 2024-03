"Ciencia en feminino", un programa de pódcast e videopódcast para reivindicar o papel da muller nas ciencias e na investigación

A Deputación de Pontevedra pon en marcha "Ciencia en feminino", unha serie de pódcast e videopódcast para reivindicar o papel da muller nas ciencias e na investigación que se enmarca en "Seguimos con todas e para todas", a programación deseñada pola institución provincial para conmemorar o 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.

Trátanse de dúas charlas coloquio e dúas conferencias que afondarán nas vocacións femininas, o emprendemento na ciencia, a investigación no estranxeiro ou os teitos de cristal.

O programa comezará o xoves, 14 de marzo, cun debate no que Alicia Bruzos, bióloga especializada no estudo dos cancros contaxiosos en animais mariños; Uxía García, primeira doutora en Aeroespacial pola Universidade de Vigo e actualmente investigadora en atlanTTic; e Blanca Moncunill, palentóloga na Universidade da Coruña, debaterán xunto á deputada de Igualdade, Sandra Bastos, sobre as vocacións femininas.

O xoves 21 de marzo terá lugar a conferencia de Catalina Fernández de Ana Portela, bióloga e CEO de Hifas da Terra, e o programa continuará o 4 de abril, cunha mesa redonda centrada na investigación no estranxeiro na que se darán cita Raquel Lama, investigadora sobre a viroloxía molecular dos peixes en Francia; Cristina Lazcano, investigadora sobre cambio climático en California; e Carmen Figueiras, investigadora sobre gripe en Londres. Finalmente, "Ciencia en feminino" rematará o 11 de abril cunha conferencia a cargo de Begoña Vila, astrofísica especializada no estudo de galaxias que traballa como enxeñeira de sistemas na NASA.

As dúas charlas coloquio e as dúas conferencias poderán seguirse a través de GCiencia e das súas plataformas de Facebook e Youtube, onde quedarán dispoñibles para posteriores visualizacións, así como nas plataformas de pódcast Google Podcasts, Spreaker, Spotify, IHeart, Deezer, Podchaser e Apple Podcasts.