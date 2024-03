Fina Birulés, Arturo Leyte e Franco Berardi disertarán sobre 'O tempo' na XL Semana Galega da Filosofía

Ana Area, Alexandre Cendón, Eva Mouriño e Anxo Pazó © Mónica Patxot

A Aula Castelao presentou este martes o nome dos relatores que participarán na próxima edición da Semana Galega da Filosofía que se celebrará entre o 1 e o 5 de abril no Teatro Principal de Pontevedra.

Despois de corenta anos reflexionando, xerando pensamento crítico e traendo ata a Boa Vila a algúns dos nomes máis relevantes dentro da filosofía contemporánea, nesta ocasión a aula Castelao propuxo a temática de ‘O tempo’ para que filósofos como Fina Birulés, Arturo Leyte e Franco Berardi desenvolvan os seus relatorios.

O programa volverá ter sesións de mañá, tarde e noite.

A apertura da Semana Galega da Filosoía correrá a cargo da filosofa catalá Fina Birulés, que falará sobre a obra de Hannah Arendt. O martes será a quenda da filósofa Ana Carrasco Conde que disertará sobre Tucídides, considerado o primeiro historiador científico. Xa o mércores, a profesora de filosofía e feminista Ana de Miguel Álvarez, desenvolverá a conferencia "Tempo das mulleres, tempo de feminismo". Sobre María Zambrano falará ao día seguinte a profesora Isabel Balza e pechará o venres as mañás coa intervención de Francisco Conde Soto coa conferencia "Da redención do pasado ao presentismo sen futuro: a temporalidade no mesianismo de Walter Benjamin e no capitlaimo hipermoderno".

En canto ás tardes, a aula Castelado propón abordar esta temática do tempo desde o ámbito galego e para iso convidou ao escritor Manuel Cabada, ao historiador Anselmo López Carreira, á poeta Yolanda Castaño, á profesora María Leyra e ao profesor Carlos Callón.

E nas noites da Semana dá Filosofia déixase paso á divulgación, para iso contarán con invitados como o neurocientífico e comunicador de ciencia Xurxo Mariño, a filósofa Alicia Puleo, a profesora de socioloxía Cristina García Saiz, o filósofo e activista Franco Bifo Berardi e a clausura da Semana estará en mans de Arturo Leyte.