A igualdade na Fiscalía: seis de cada dez fiscais de Pontevedra son mulleres

Con motivo da conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, a Fiscalía de Galicia fixo balance da presenza feminina da institución, co resultado de que 100 dos 151 fiscais que traballan na comunidade son mulleres, un 66% do total. Isto implica que case sete de cada dez fiscais son mulleres.

A porcentaxe é lixeiramente en Pontevedra, a provincia cunha representación feminina inferior. Aquí, a porcentaxe baixa ao 61% e seis de cada dez fiscais son mulleres. Así, na provincia, 36 das 56 fiscais son mulleres. Na central de Pontevedra capital, hai 28 fiscais 16 delas fiscalas. En Vigo son 20 dos 28.

Desde a Fiscalía destacan a "posición maioritaria de mulleres" nesta institución en Galicia. Na Coruña supoñen o 65%, en Lugo son o 80% e en Ourense representan o 70%.

Ademais, destacan que a presenza das mulleres directivas da Carreira Fiscal incrementouse nos últimos anos. Como exemplo, en Pontevedra ten o seu despacho a delegada provincial de Violencia de Xénero, hai unha tenente fiscal e unha decana de Menores.

Esta estatística galega que concorda cos datos da Fiscalía Xeral do Estado, onde dos 2.795 fiscais que hai actualmente en España, o 66% son mulleres, segundo os últimos indicadores de igualdade publicados este xoves pola Fiscalía Xeral do Estado.

A Fiscalía de Galicia ocupa o posto número 12 das comunidades en porcentaxe de mulleres en persoal.