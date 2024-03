As lesións psíquicas dunha soldado que sufriu acoso sexual dun superior, recoñecidas como enfermidade profesional

O Ministerio de Defensa deberá recoñecer como continxencia profesional as lesións psíquicas que sufriu unha soldado polo acoso sexual e abuso de superioridade dun superior xerárquico na base da Brilat en Figueirido.

O maxistrado do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra acaba de ditar unha sentenza condenando ao Ministerio de Defensa a recoñecer esta continxencia profesional a efectos de determinar a remuneración que recibirá a vítima durante a súa baixa laboral.

A soldado está de baixa desde o 30 de decembro de 2020 e os seus superior foi condenado polo Tribunal Militar Territorial Cuarto da Coruña por un delito consumado de abuso de autoridade na súa modalidade de acoso sexual.e lesións psíquicas a unha pena de dous anos de prisión e unha indemnización de 50.000 euros con responsabilidade civil subsidiaria do Estado.

Nun primeiro momento, a súa baixa foi declarada incapacidade por continxencia común, pero ela pediu que fose por continxencia profesional, xa que foi unha situación motivada por unha insuficiencia derivada do servizo, xa que o acoso produciuse na propia base e en exercicio da súa profesión.

O Xulgado do Contencioso-Administrativo dálle a razón e lembra que a sentenza pola que se condena ao seu superior, xa declarada firme, constata que a baixa laboral "por trastornos de angustia, pánico e #estrés postraumático" tiña a súa "única causa" na "difícil situación laboral que houbo de padecer polos excesos do seu superior".

O xulgado condena, por tanto, a Defensa "a estar e pasar por tal declaración, e a todas as consecuencias inherentes á mesma". Ademais, condenou ao Estado ao pago das costas do proceso xudicial.

O xuíz incide na sentenza na "temeridade e mala fe da Administración do Estado", ao non revogar de oficio a consideración de "enfermidade común” desas lesións psíquicas despois de que a xurisdición penal militar ditase sentenza, fai xa case un ano, sobre os feitos.

O titular do Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra destaca que o Tribunal Militar Territorial Cuarto da Coruña asumiu nesa sentenza, "sen a menor dúbida”, a vinculación entre esas lesións e a relación de servizo da actriz coa Administración do Estado.

Por iso, asegura que é "inexplicable” que o Ministerio de Defensa mantivese "a súa posición inicial", isto é, considerar esas lesións como unha continxencia común -situación derivada de accidente ou enfermidade común-.