Medio cento de persoas buscan á cadela Molly e apoian a Gunter con esperanza: "Non te vas sen ela de aquí"

Batida cidadá para buscar á cadela Molly © Mónica Patxot Gunter, coa correa de Molly © Mónica Patxot Gunter recibe comida de Gussy, de Adopciones Galicia, na súa autocaravana © Mónica Patxot

"Esperanza, esperanza, esperanza". A palabra repítea, emocionado, Gunter, un turista alemán que chegou a Pontevedra a pasada fin de semana en autocaravana coa súa cadela Molly e segue aquí tres días despois do previsto porque a mascota perdeuse e non está disposto a deixala atrás. A onda de solidariedade cidadá que espertou o seu caso emociónao e axúdalle a ter esperanza de que a atopará.

Este mércores, ao redor de 50 persoas sumáronse á batida cidadá organizada para buscar a Molly. Xa minutos antes das 17.30 horas o aparcamento de autocaravanas de Tafisa encheuse de cidadáns dispostos a sumarse e, finalmente, entre as 40 persoas que se achegaron a este punto de encontro e as que empezaron a buscar desde Monte Porreiro, roldaron o centenar.

Gunter non puido ocultar a súa emoción por todo o agarimo recibido. "Estou moi sorprendido e gustaríame agradecer moito a todos", explicaba mentres ao seu ao redor organizábase a batida de procura. Móstrase agradecido "por atopar tanta simpatía" e recoñece que "nunca o crería se non me pasase a min".

A solidariedade con Gunter maniféstase en todos estes pontevedreses que, en persoa e a través das redes sociais, súmanse á procura da súa cadela, pero tamén no agarimo que lle están dando.

Así, desde que o domingo perdeu á súa cadela, moitos cidadáns preocúpanse por el, achéganse á súa autocaravana para trasladarlle o seu apoio e tamén é habitual que lle leven café ou mesmo comida.

Na tarde este mércores, xusto antes de empezar coa procura, Gussy de Saa, secretaria de Adopcións Galicia, achegoulle unha bolsa de comida. Pan de molde, ovos, fabada, pasta, leite, cervexa Estrela Galicia e un abrazo para axudalo na súa espera.

"Aquí querémostee moito e ímola a atopar. Non te vas a ir sen ela de aquí", díxolle esta voluntaria que se envorcou con el. Como ela, moitos outros lle dan abrazos e ánimos.

A procura continuou este mércores en redes sociais e tamén con persoas que foron en coche a buscar a Molly. Segundo relatou Gunter, durante a mañá unha persoa asegurou que a vía na zona da UNED de Monte Porreiro e unha voluntaria achegouno ata alí, pero "cando chegamos, non estaban", di abatido.

El non quere afastarse moito da súa autocaravana por se Molly regresa, así que se dedica a percorrer as inmediacións coa súa correa na man e, ao final, atado a ela, un calcetín co seu cheiro, para que lle resulta familiar e regrese.

Gunter recoñece que "o está pasando moi mal". A través dunha voluntaria que sabe alemán conta que "non ten apetito" e "só pode pensar na súa cadela desaparecida", a súa "compañeira de viaxe" desde hai semanas, coa que parou en Pontevedra con intención de poñer rumbo a Portugal o luns, pero os seus plans truncáronse.

Molly leva sete anos con este alemán de 72 anos, que a rescatou dunha situación de malos tratos, e, antes de parar a beiras do Lérez, xa fixeran parada en Luxemburgo, en Francia ou en Andorra. É tamén a súa "compañeira de vida" e, sen ela, sente unha enorme tristeza e emociónase con facilidade.