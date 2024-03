Explosión de alegría e bágoas ao aparecer en Lérez a cadela Molly, desaparecida hai unha semana

Reencontro de Günter coa súa cadela Molly © PontevedraViva Günter coa súa cadela Molly © PontevedraViva

Molly, a cadela máis famosa e buscada de Pontevedra, tras desaparecer o pasado domingo na zona de Monte Porreiro, xa está co seu dono, Gunter.

Este turista alemán que chegou á cidade en autocaravana o pasado domingo perdeu á súa mascota o domingo pasado na zona de Monte Porreiro e, durante a última semana, unha onda de solidariedade cidadá rodeouno e envorcouse para buscar á súa cadela. Finalmente, as batidas de procura deron os seus froitos e ás 10.30 horas da mañá deste domingo, foi localizada.

Os voluntarios que integraban o dispositivo de procura durante o últimos sete días confirmaron a localización na zona de Lérez. A última hora do sábado, alguén a vía na zona de Verducido e xa ás 9.00 horas deste domingo os voluntarios acudiron á zona para buscala. Vírona na zona do cruceiro de Verducido, pero escapóuselles.

A procura continuou e sobre as 10.30 horas localizárona nun camiño de Casaldorado, en Lérez. Segundo sinalan os voluntarios, desde a zona do campo de fútbol e o vello cruceiro de Verducido cruzou por unha pista ata Lérez e alí foi localizada e reencontrouse co seu dono.

Gunter abrazouse a ela e o reencontro vivírono con moita emoción todos os voluntarios que durante a última semana buscaban a Molly intensamente e tamén axudaban a Gunter facéndolle compañía e levándolle comida, pois non tiña apetitoo e pasábase o día buscando á súa mascota.

Desde que Molly desapareceu o pasado domingo, Gunter atara un calcetín na punta da súa correa verde e pasábase por Pontevedra e arredores coa correa na man para que Molly puidese cheirala e volvese a casa. Finalmente, este domingo puido volver poñerlla.

O reencontro foi moi emotivo para Gunter, que estaba nervioso. Molly é, desde fai sete anos, a compañeira de viaxe e de vida deste turista alemán que chegou a Pontevedra en autocaravana a pasada fin de semana. E perdela foi un duro golpe para el.

Tamén a cadela estaba nerviosa. Localizárona ben de saúde, pero moi asustada. No pasado foi unha cadela maltratada e Gunter rescatouna. Agora, a solidariedade pontevedresa ha volto a facelo.

"Cando mo dixeron, empecei a chorar como unha tola", recoñecía emocionada unha das voluntarias que leva toda a semana buscándoa. A súa nai atopou a Gunter o pasado domingo moi afectado e, desde entón, a busca, xunto cun grupo de persoas da entidade Adopcións Galicia e do grupo de Facebook Tropadepontevedra. "Non sabes que alegría, merecíallo, é un bo home", engade.