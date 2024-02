O 'Inclusionario', o dicionario máis democrático e inclusivo da historia, tamén se escribe desde Pontevedra

Palabras do 'Inclusionario' © ONCE

O 'Inclusionario', o dicionario máis democrático e inclusivo da historia, empezou a escribirse en España da man de 146.022 estudantes e 2.492 docentes de 2.230 centros educativos públicos, concertados e privados. Entre eles hai 971 estudantes e 16 docentes de 16 centros educativos de Pontevedra.

O alumnado, desde Primaria ata Secundaria, ademais de Educación Especial e Formación Profesional, traballa neste dicionario con motivo do 40 Concurso Escolar da ONCE.

Nesta edición, a ONCE convidou a todos os seus participantes a elaborar este dicionario, o primeiro con palabras que definen a importancia da inclusión das persoas con discapacidade na sociedade.

A participación nesta edición realizouse por aulas completas, tendo que plasmar unha nova palabra de carácter inclusivo e o seu significado nun cartel creativo. Para iso, puideron escribila a modo de 'lettering', ou mesmo, como nalgúns dicionarios, facer un debuxo que acompañe á palabra e que axude a apoiar a súa definición.

Como material de apoio o profesorado tivo dispoñible material didáctico (en formato en liña), elaborado por persoas expertas na materia, todo iso sobre os diferentes fitos na inclusión das persoas con discapacidade, tamén desde o punto de vista das palabras.

Entre todos estes materiais, destacou ONCITY II, a segunda entrega do videoxogo educativo e accesible, para todas as idades, condicións e perfís, que convida a poñerse na pel das persoas con discapacidade e viaxar no tempo, xunto aos personaxes do videoxogo, para coñecer como evolucionou a inclusión no noso país.