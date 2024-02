Os centros educativos de Sanxenxo conmemorarán o Día da Muller e da Nena na Ciencia

Con motivo da conmemoración do Día da Muller e da Nena na Ciencia, o Concello de Sanxenxo iniciará a próxima semana nos centros educativos a programación de actividades para que o alumnado coñeza a figura de mulleres científicas galegas.

A actividade 'Con ciencia de muller' é a primeira das previstas nos sete centros de Educación Primaria do municipio: Magaláns, Nantes, O Telleiro, Abrente, Portonovo e O Cruceiro.

Durante aproximadamente unha hora, os nenos e nenas aprenderán da ciencia mediante a realización de experimentos científicos sinxelos ao mesmo tempo que se vai falando de figuras femininas importantes na ciencia de Galicia e de España.

O martes 27 de febreiro é a data elixida para falar das persoas maiores nos fogares co alumnado de terceiro da ESO do IES de Sanxenxo. Será un taller coloquio que impartirá o persoal do SAF (Servizo de Axuda non Fogar) onde se tratarán temas como a hixiene postural, os coidados e o respecto polos maiores.

Os alumnos de 3º e 4º da ESO do IES Vilalonga, do colexio Abrente e do IES Sanxenxo asistirán a unha mesa redonda composta por Laura Arosa, investigadora predoctoral no Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago; Sandra Moraña, investigadora predoctoral no instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago (IDIS); Lara Troncoso, investigadora predoctoral no Centro de Investigación en Biomateriais; Eva González, radiofísica interna residente no CHUS e Sara Martínez, médico interno residente no CHUAC.

Todas estas actividades realízanse con cargo aos créditos recibidos do Ministerio de Igualdade, Secretaría de Estado de Igualdade e contra a violencia de xénero.