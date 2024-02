A mirada feminista sobre a historia da arte conmemorará o 8M no Museo de Pontevedra

O Museo de Pontevedra ofrecerá a finais de febreiro e durante o mes de marzo no Edificio Castelao varias conferencias que abordarán temáticas variadas relacionadas cos fondos da institución, coa historia local e coa relectura desde o feminismo do papel dos museos.

Esta programación arranca xa o 29 de febreiro coa celebración, a partir das 16.00 horas, da segunda edición do seminario ‘Museos, feminismos, canon’, organizado arredor da conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

O acceso a este seminario é libre. Entregaráselles un certificado de asistencia ás persoas que se inscriban previamente en reservas.museo@depo.gal.

O seminario terá este ano como subtítulo ‘Outras historias da arte’ e está enmarcado dentro das liñas de investigación do Museo sobre a perspectiva de xénero e a necesidade de pensar novas narrativas nos museos do século XXI.

As tres conferencias que se celebrarán na tarde do xoves 29 de febreiro repasarán algúns dos estereotipos femininos que perduraron durante séculos e o papel que teñen os museos na transformación social para recoñecer a importancia da muller na historia e na historia da arte.

A primeira das conferencias será impartida pola directora do Museo Arqueológico Nacional (MAN), Isabel Izquierdo Peraile. Co título ‘Os lugares das mulleres na historia: novas narrativas desde os museos do século XXI’, Izquierdo falará dos avances dos museos no recoñecemento da muller na historia e como as novas narrativas que lle dan visibilidade á axenda feminina ao longo da historia ofrecen oportunidades para a educación patrimonial e novas posibilidades de transformación social.

A representación dos estereotipos femininos nos mosaicos romanos é o tema da conferencia de María Luz Neira Jiménez, catedrática de Historia Antiga da Universidad Carlos III de Madrid.

Rosa María Rodríguez Porto, da Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade do Sur de Dinamarca, falará da representación das mulleres lectoras nos libros ilustrados medievais na conferencia ‘Lecturas femininas? Mulleres e libros na Baixa Idade Media’.