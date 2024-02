Queixas polo traslado de persoal para as comisarías de Pontevedra: "Hai máis xefes por despacho que traballadores"

O sindicato JUPOL sinalou como "totalmente inadmisible" o próximo traslado de persoal das escalas de Subinspección e Básica na Policía Nacional para as Comisarías da provincia de Pontevedra.

Este sindicato solicitou a ampliación do catálogo de Postos de Traballo "xa que o actual é obsoleto, con Comisarías moi tensionadas, falta de persoal e con altos índices de criminalidade".

Jupol anuncia a súa intención de solicitar que se amplíe o Concurso Xeral de Méritos 2024 e ofértense todas as prazas.

Segundo informou Jupol a "intención" do Ministerio do Interior é sacar a concurso nos próximos días 3 prazas de subinspector, 2 de oficial e 3 de policía para a cidade de Pontevedra, unha dotación de persoal que consideran "insuficiente" ademais de "desproporcionada en canto a categorías".

"Ningunha empresa nin institución pode soportar tan número elevado de directivos sen os traballadores que realizan as súas funcións, hai máis xefes por despacho que traballadores" afirman en referencia ao número de axentes de escala básica, "os que día a día realizan as funcións a pé de rúa, os policías que traballan atendendo o cidadán, prestando servizos de investigación, de emerxencias".

Jupol lamenta que, pese solicitalo, o actual subdelegado do Goberno, Abel Losada, aínda non se reuniu cos representantes sindicais da Policía Nacional co obxectivo de "entre todos achegar solucións".

Finalmente, apunta Jupol que "a todos estes problemas engádeselle que ademais os cuarteis da Garda Civil en localidades próximas atópanse pechados e outros con persoal baixo mínimos", isto provoca que a Policía Nacional se teña que facer cargo en ocasións de intervencións na demarcación da Benemérita.