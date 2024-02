Un encapuchado espera á apertura dun banco en Cambados e baleira a caixa e o caixeiro

A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer un atraco rexistrado á primeira hora da mañá deste luns nun banco de Cambados, no que un home encapuchado e armado ameazou a un empregado e levo todo o diñeiro que había na caixa forte e no caixeiro automático.

Segundo informaron desde a Garda Civil, todo ocorreu ás 7.45 horas. O empregado do banco acudiu a abrir e, á súa chegada, abordoulle un home encapuchado e que levaba unha pistola, aínda que non se puido confirmar se era real ou simulada.

O atracador agardaba escondido no exterior da sucursal e, á chegada do empregado, asaltouno. Logo, obrigouno a entrar e a entregarlle todo o diñeiro que había no banco, unha cantidade considerable, aínda que non se concretou.

A continuación, o atracador atouno con cinta americana e bridas e fuxiu do banco.

A vítima non conseguiu ver como fuxiu o atracador porque estaba atado. Pouco despois, si logrou dar aviso á central de alarmas e púxose en marcha un dispositivo de procura para localizar o sospeitoso.

A sucursal asaltada é unha da entidade Abanca situada na parroquia de Corbillón.