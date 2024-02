Aprobado o orzamento para a mellora do acceso dende a N-541 a Veiga do Medio

Acceso á zona de Veiga do Medio, que vai a ser reformado © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade destinará o importe total do Plan de Camiños Rurais da Xunta (142.000 euros) a afrontar a mellora do acceso dende a estrada nacional N-541 ata Veiga do Medio, na parroquia de Santa María de Sacos, coa intención de favorecer o tránsito de ambulancias e vehículos de emerxencias no caso de que fose necesario.

A actuación realizarase sobre un vial dun quilómetro de lonxitude, aproximadamente, para dar resposta ás demandas formuladas pola veciñanza desta zona.

Ao respecto desta obra, o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, sinalaba que "cremos necesario dar unha resposta definitiva e eficaz aos problemas de accesibilidade e de seguridade vial que presentaba a zona que vai desde a N-541 ata Veiga do Medio".

Nunha primeira fase actuarase sobre un tramo duns 500 metros no que terá que abordarse por parte dos técnicos o retranqueo de tres muros existentes e dotar ao vial dun sistema de drenaxe e canalización das augas pluviais aproveitando esta intervención.

Posteriormente, haberá que retraquear outro muro de 4 metros de altura para deixar habilitado un paso no vial de 4 metros de ancho para facilitar o acceso de vehículos, de xeito que ambulancias e medios de intervención e emerxencias poidan transitar con normalidade e seguridade e poidan acceder á zona de Veiga do Medio.