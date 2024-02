Comeza a limpeza dos treitos interurbanos do Río Maior e do Rego do Portiño

Augas de Galicia vén de iniciar as actuacións de conservación e limpeza nos treitos interurbanos do río Maior e do rego do Portiño, en Vilaboa.

Estas tarefas desenvolveranse nunha lonxitude que rolda os 1,7 quilómetros, no percorrido destes ríos por distintos lugares do municipio.

Os traballos céntranse na roza puntual e selectiva e na retirada de árbores e pólas caídas na canle para evitar atoamentos.

Unha vez finalizadas estas actuacións, os ríos quedarán despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluída das súas augas.

Augas de Galicia desenvolve estas accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa e nas súas zonas de acceso e protección.

O obxectivo destes traballos é a mellora dos leitos fluviais para favorecer as condicións naturais do ecosistema dos ríos.