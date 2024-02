Protesta baixo a choiva no Colexio de Barcelos para esixir ás administracións o arranxo do ximnasio

"Desde outobro sen pavillón. Xunta – Concello solución" pódese ler na pancarta que este xoves os pais a comunidade educativa do colexio Praza de Barcelos colgou da fachada do colexio.

A pesar das inclemencias meteorolóxicas, tras a entrada dos escolares no centro ás nove da mañá, un grupo de familias de manifestáronse este xoves con "cacharros e chifres" fronte á entrada ao colexio pola rúa Rouco para mostrar o seu enfado coa Xunta e co Concello de Pontevedra para que arranxen o ximnasio do colexio danado polas obras da construción lindeira.

Graciela Lores, presidenta da ANPA O Galo explicou que convocaron este acto de protesta "porque estamos fartos de que uns tiren a pelota contra os outros".

Mentres as administracións local e autonómica discuten sobre cal das dúas ten a competencia neste asunto o problema segue sen resolverse "isto ao parecer non é de ninguén porque ninguén o quere arranxar", lamenta a presidenta do ANPA.

"Nós o que queremos é un ximnasio digno para os nosos fillos o poidan recibir educación física" explica Graciela Lores "a empresa quere reparar os danos, pero non temos quen firme ou que teña que levar isto a cabo".

A alternativa provisional que lles ofreceron aos pais é que o alumnado de Barcelos de clases de Educación Física nas instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) unha proposta que rexeitan polos numerosos problemas que supón o traslado diario dos escolares, por exemplo, en días con choiva.

"Non imos a parar. Sempre con educación, non imos meternos en jaleos, nin pedradas, nin moito menos, porque non é o noso, pero sí seguiremos protestando",, advirte o ANPA. A protesta repetirase este venres e os días 15 e 16 de febreiro.