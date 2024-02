Ás protestas do Froebel polo tellado súmanse as do colexio Barcelos polo ximnasio

Protesta do alumnado do colexio Froebel © PontevedraViva

De novo este mércores o CEIP Froebel viviu unha xornada de protesta para esixir á Consellería de Educación que axilice as obras da terceira fase da reforma prevista neste centro de Pontevedra, que levan unha década de atraso.

A chegada do Entroido sumou novos disfraces aos gorros e gafas de piscina que vestiron os escolares para chamar a atención da precaria situación na que se atopa o seu colexio onde segue entrando auga cada vez que chove, como ocorre hoxe.

O xefe territorial da Consellería de Educación, César Pérez Ares, mantén que as obras se iniciarán en 2024 e finalizarán en 2025 cun investimento de 1,1 millón de euros coa reparación integral das cubertas, con reforzo estrutural e mellora do illamento térmico, entre outras melloras.

Pero a do CEIP Froebel non será a única protesta activa dun centro educativo da cidade pois o ANPA O Galo do Colexio Praza de Barcelos anunciou mobilizacións.

Neste caso a comunidade educativa esixe á Xunta e ao Concello de Pontevedra que reclamen á empresa que está a executar obras na parcela anexa ao centro para recuperar o ximnasio, despois de catro meses sen poder usalo.

Ademais da deste xoves convocaron novas protestas para o venres 9 e para os días 15 e 16 de febreiro, ás nove da mañá.