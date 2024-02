A posibilidade de presentar unha moción de censura seguirá vixente todo o mandato, advirte Rafa Domínguez

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular no Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez, advertiu ao goberno local do BNG de que a posibilidade de presentar unha moción de censura seguirá vixente durante todo o mandato unha vez que se aproben os orzamentos, de forma automática, despois da cuestión de confianza.

"Hoy no se acaba la posibilidad de firmar una moción de censura que el PP y el PSOE podemos firmar en cualquier momento del mandato", afirmou.

Rafa Domínguez compareceu este mércores, un día antes de que remate o prazo dun mes para que os grupos da oposición presenten unha moción de censura contra o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, despois de que o concelleiro nacionalista perdese a cuestión de confianza formulada no pleno extraordinario do pasado día. 8 de xaneiro.

O portavoz popular asegurou que, aínda que se aprobe o orzamento municipal, "el Concello seguirá paralizado mientras el PSOE quiera sostener a Lores en el cargo".

Rafa Domínguez, como portavoz do partido "ganador de las elecciones municipales", ofreceu o pasado 10 de xaneiro ao PSOE "la tercera fuerza política de la Corporación" a posibilidade de "pactar un acuerdo basado en los programas electorales de ambas formaciones, en beneficio, única y exclusivamente, de Pontevedra", antes de presentar unha moción de censura contra o BNG.

Segundo Rafa Domínguez, o portavoz municipal dos socialistas, Iván Puentes, "ha dejado la puerta abierta a un posible pacto programático", tras as eleccións galegas do pasado 18 de febreiro, que, en base ao exposto pola portavoz do PP, "permitiría un cambio de gobierno en el Concello de Pontevedra" para lograr, "a corto plazo", a reapertura do Reina Victoria, o traslado do mercado ambulante á Alameda ou retomar as negociacións cos responsables municipais.

Rafa Domínguez mesmo admitiu que este pacto abriría a posibilidade de executar, de acordo co Goberno de España, os proxectos medioambientais que se consideren necesarios na ribeira do río Lérez, é dicir, a chamada estratexia Pontevedra Flue que defende o PSOE, aínda que engade que "me temo que eso es mucho humo y yo lo llamo Pontevedra Bluff".

Rafa Domínguez afirmou que "mientras Puentes sostenga a Lores en el poder, mientras priorice los intereses de su partido a los de Pontevedra, será corresponsable de que la ciudad esté paralizada".

O portavoz municipal do Partido Popular está convencido de que "el Gobierno local está en un fin de ciclo", con nove concelleiros "que han puesto el piloto automático, sin trabajar, sin preparar nuevos proyectos" e, o que ao seu xuízo é máis preocupante, "sin ilusión".

Finalmente, admitiu que "hubiese sido preferible para la ciudad que se hubiesen puesto de acuerdo (BNG y PSOE) y hubiesen trabajado conjuntamente, que no esta situación en la que estamos", concluíu.