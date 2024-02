Tan só detectan unha infracción nun control de 25 vehículos de transporte escolar

Un axente de policía inspeccionando un autobús do transporte escolar © Policía Local de Poio

A Campaña de Control de Vehículos de Transporte Escolar que levou a cabo a Policía Local de Poio do 22 ao 26 de xaneiro saldouse con 25 autobuses revisados e unha soa infracción.

Tratouse dunha denuncia administrativa relacionada con distintivos de luminosidade. O resto de requisitos foron correctos.

Non se detectou ningún caso positivo nas probas de alcol e drogas que levaron a cabo entre os condutores.

A maioría dos accidentes que se producen durante o transporte escolar teñen lugar no momento de subir ou baixar do vehículo, ou nos instantes inmediatos e en moitos casos trátase de atropelos causados por unha distracción do menor, do condutor do transporte escolar ou dos acompañantes.