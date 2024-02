Dous detidos nun operativo contra o trapicheo de drogas en Virxe do Camiño e Monte Porreiro

Unha operación antidroga liderada pola Policía Nacional co apoio da Policía Local de Pontevedra deixou na mañá deste xoves dous detidos no centro da cidade e o barrio de Monte Porreiro.

Segundo puido saber PontevedraViva, os dous detidos son de orixe dominicano e interviñéronlles nos seus domicilios papelinas de cocaína preparadas para a súa distribución polo miúdo.

Os dous detidos dedicábanse supostamente ao trapicheo de droga a pequena escala.

Á primeira hora da mañá, un nutrido grupo de axentes de ambos os corpos realizaron dous rexistros na rúa Virxe do Camiño do centro da cidade e nunha zona da rúa Alemaña do barrio de Monte Porreiro. En cada un dos rexistros procedeuse á detención dunha persoa.

Fontes veciñais confirman que a partir das 7.00 horas empezaron os rexistros, que resultaron aparatosos ao participar tamén efectivos dos GOES, os Grupos Operativos Especiais de Seguridade, da Policía Nacional desprazados desde A Coruña. Por parte da Policía Nacional interviñeron axentes do grupo 1 da Unidade de Droga e Crime Organizado (Udyco) e da Policía Local, o grupo SAI, especializado na loita contra a droga.

Fontes policiais confirmaron os rexistros e fontes extraoficiais indicaron que tamén se interviñeron distintas cantidades de diñeiro e un vehículo.

Está previsto que os dous detidos sexan postos ao dispor do Xulgado de Garda de Pontevedra este venres 2 de febreiro.