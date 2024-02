Un centenar de persoas pasean polo monte para difundir o patrimonio natural que "arrasará" a autovía A-57

Andaina reivindicativa organizada pola Plataforma contra a A-57 © Plataforma contra la A-57

Máis de cen persoas déronse cita na primeira das camiñadas divulgativas para poñer en valor o patrimonio natural afectado polo trazado da autovía A-57 nas parroquias de Bora e Xeve.

O micólogo Jaime Blanco guiou este paseo organizado pola plataforma contra a A-57 e mostrou aos participantes unha variedade micolóxica única no mundo, Lentinellus pontevedrensis, que só se identificou na zona da Cardosa, en Bora, e que "desaparecía se leva a cabo a polémica infraestrutura". O experto identificou outros tres fungos propios da provincia e dúas especies raras que se sitúan na paraxe onde se proxectan as obras.

O roteiro micolóxico é a primeira das actividades divulgativas abertas á cidadanía que organiza a plataforma contra a A-57 que ten previsto seguir con outros roteiros guiados por expertos "para dar a coñecer os prexuízos de levar a cabo esta obra que arrasaría con boa parte do territorio rural e forestal do municipio de Pontevedra e que supoñería a destrución de 6.000 metros cadrados de territorio Rede Natura nas inmediacións do río Lérez".

Tras conseguir o apoio unánime da corporación de Pontevedra para revisar o trazado do segundo tramo da autovía, a plataforma asegura que seguirá traballando, co apoio dos veciños de Xeve e Bora, "para defender o territorio rural".