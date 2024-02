A piscina municipal de Marín reabrirá as súas portas a primeira semana de marzo

O concelleiro Antonio Traba visita a piscina municipal e o centro deportivo da Raña © Concello de Marín

A piscina municipal e o centro deportivo da Raña reabrirán as súas portas na primeira semana de marzo. Así o anunciou o concelleiro de Deportes, Antonio Traba, nunha visita a pé de obra cos responsables da empresa encargada do proxecto, que supón unha revitalización e modernización das instalacións.

Tal e como adiantou o edil, "os traballos rematarán este venres, polo que Soom, que é a empresa concesionaria do servizo, poderá xa acceder para encher o vaso hidráulico da piscina así como para limpar e colocar toda a maquinaria da sala de fitness, polo que previsiblemente xa poderemos ter funcionando a instalación na primeira semana de marzo".

Con esta mellora integral, "puidemos intervir en distintas partes que o precisaban, como as fachadas, as cubertas, as estruturas metálicas ou o interior dos vestiarios e do ximnasio, renovando os materiais envellecidos", apuntou Traba, que tamén indicou que se habilitou unha nova cuberta e se cambiou o chan da sala de fitness para substituilo por gres.

"Ademais, unha das cuestións que máis locen na reforma é a nova sala para actividades dirixidas, chea de luminosidade e de sensación de espazo, que mellorará moito a experiencia das persoas usuarias", asegurou o concelleiro.

No proxecto investíronse cerca de 604.000 euros.