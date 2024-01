Abren as inscricións para participar na Pontevedrada 2024

A Pontevedrada 2024, que chega á súa décimocuarta edición, abre na medianoite deste un de febreiro o prazo de inscricións para participar nesta marcha que se celebrará nesta ocasión o próximo 27 de abril, sábado. Unha inscrición que ten un custo de dez euros e cuxa recadación se destina a custear os gastos que soporta a Asocación de Amigos da Pontevedrada.

Aínda que o período de inscricións estará aberto ata as 22.00 horas do 17 de abril, aquelas que se formalicen ata o 31 de marzo levarán o nome correspondente no dorsal.

Para formalizalas ofrécense tres opcións: a través do correo electrónico pontevedrada@gmail.com, a través da web asampo.org ou chamando ao número de teléfono 602526978 (Lucy).

Nas inscricións hai que facilitar: nome e apelidos, DNI, data de nacemento, localidade de residencia, un número de teléfono de contacto e dirección de correo electrónico. A Pontevedrada é unha andaina popular e solidaria que anualmente discurre entre Pontevedra e Santiago seguindo o Camiño Portugués da Ruta Xacobea.