Poio inaugura os 'bancos da paz' nos colexios como espazo "de diálogo e de apertas"

O Concello de Poio inaugurou este martes os chamados 'bancos da paz' nos colexios de infantil e primaria do municipio. Fíxoo coincidindo coa conmemoración do Día da Paz e da Non Violencia.

O alcalde, Ángel Moldes, acompañado pola concelleira de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, visitou o CEIP Espedregada, en Raxó, onde convidou ao alumnado a utilizar este banco "sempre que queiran, para solucionar conflitos, para compartir sentimentos, para escoitar ou para axudar".

"Son un lugar ao que recorrer cando calquera estudante busque paz e boa convivencia", subliñou Moldes.

Estes bancos, segundo o alcalde, non só promove no diálogo, o respecto e o bo comportamento, senón que o propio alumnado participou na súa decoración e, ademais, impulsan a reciclaxe, posto que os cinco bancos colocados nos colexios están realizados con material reutilizado.

Ademais de inaugurar estes bancos da paz, o alumnado asistiu á lectura dun conto no que se lles anima a utilizar este recurso e recibiron unha pulseira da paz.