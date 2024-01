Pechan a praia de Lourizan tras detectarse 'pellets' en "pouca" cantidade

Chegada dos primeiros 'pellets' á praia do Cabo de Lourizán © Mónica Patxot Chegada dos primeiros 'pellets' á praia do Cabo de Lourizán © Mónica Patxot

A marea de granulados de plástico, popularmente coñecidos como 'pellets', chegou ás praias de Pontevedra. Na mañá deste venres, unha patrulla da Policía Local que facía labores de vixilancia para detectar a súa presenza, atopou as primeiras bolitas na praia da Posta, na parroquia de Lourizán. Acto seguido, procedeuse a sinalizar e pechar o areal.

De momento, hai "pouca presenza", pero o Concello de Pontevedra xa activou o protocolo de actuación. Xa estaban a controlar todas as praias coa Policía Local e contaban con incrementar a vixilancia durante a fin de semana en "previsión de que as mareas puidesen traer maior cantidade e puidesen entrar no litoral de Pontevedra", pero agora "por desgraza" xa se adiantou a aparición.

Así o explicou este venres a concelleira de Protección Cidadá de Pontevedra, Eva Vilaverde, que tamén se desprazou ata esta praia situada en Os Praceres para comprobar de primeira man a chegada destes microplásticos.

O protocolo que tiñan deseñado e que acaban de poñer en marcha establece que Protección Civil terá presenza física nas praias para controlar se entran máis. Ata A Posta xa se desprazaron nada máis recibir o aviso da Policía Local e quedaron á espera de saber que facían coas bolitas localizadas ata que o Concello soubese se a Xunta dálle inspeccións precisas sobre a súa recollida.

A previsión do Concello é seguir as indicacións dos grupos ecoloxistas para a súa recollida, coa premisa de "non danar o ecosistema mariño nin os areais".

A xestión da marea plástica realizarase en colaboración entre as concellerías de Medio Ambiente e Protección Cidadá e inclúe a actuación da Policia Local, Protección Civil, o Servizo de Xestión e Recollida de Residuos Municipais e as Brigadas Operativas.

Tamén colaboran coa Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR), a entidade que en Pontevedra coordina estes traballos e aos voluntarios que poidan ir aparecendo tango para limpar as praias de Pontevedra como os que se poñan en contacto co Concello, a Policía Local e Protección Civil para ir limpar a outras zonas da costa.

A APDR "coordina e dá instruccións" e nos últimos días xa se puxeron á súa disposición 60 persoas voluntarias dispostas a realizar tarefas de limpeza. Agora, o Concello prevé que poida haber máis interesados, ao detectarse xa nunha das tres praias do municipio.

Tras detectar a presenza, o Concello deu aviso ao 112 e tamén enviou un correo electrónico á Xunta de Galicia seguindo as indicacións do Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal), que agora mesmo ten activo o nivel 2 de alerta.

"Puxémonos a disposición dá Xunta á espera de que nos mande a información ou as instruccions necesarias para actuar", explica Eva Vilaverde, que tamén avanza que pediron á Xunta de Galicia que acometa tarefas de limpeza xeral das praias e mostra a súa disposición para colaborar "naquilo que sexa necesario".

Tamén están en contacto coa confraría de pescadores de Lourizán e falarán coa confraría de pescadores de Arcade, co Club de Piraguismo Río Verdugo, co Club de Piragüismo Cidade Pontevedra, co Club Naval de Pontevedra e co Club Sapo, que entenden que "son as entidades que teñen máis presenza no litoral para que poidamos estar coordinados e ter toda a información a este respecto".

O Concello instalou contedores nas praias para a retirada e dispuxeron todo o material necesario para o peche do areal e para actuar en caso necesario.