"Nin medio socialista" fará alcalde a Rafa Domínguez, di Iván Puentes, que acepta negociar "proxectos concretos"

Moción de censura non, pero buscar "fórmulas de consenso" en base a proxectos "concretos" si. Así se resume, en liñas xerais, a postura adoptada polos socialistas tras a oferta de Rafa Domínguez para "explorar posibilidades" que permitan "echar" a Lores da Alcaldía.

"Non hai ningún risco de que haxa nin dous, nin un, nin medio socialista", segundo garantiu Iván Puentes, que vaian facer alcalde a Rafa Domínguez apoiando unha moción de censura. "Non haberá acordo algún para darlle a Alcaldía ao PP", reiterou.

Pero os socialistas si se abren a "falar, dialogar e chegar a acordos con todo o mundo", incluído o PP, "para facer gobernable esta cidade", defendeu o líder do PSOE, buscando "entendementos" en base a propostas compartidas polos dous partidos da oposición.

Puentes explicou que "se o que queremos é falar de verdade para superar esa parálise na que a irresponsabilidade de Lores ten condenada a esta cidade durante estes meses, nós estamos dispostos a falar", pero reiterou que só sobre "solucións concretas".

"Se quere falar dunha moción de censura xa lle dixemos que os cinco votos do PSOE non van valer para facer alcalde a Rafa Domínguez", sentenciou o portavoz socialista, porque "ninguén nos votou para iso" e ademais é algo que "non quere a maioría da cidadanía".

A este respecto, subliñou Iván Puentes, se esa oferta de diálogo do PP "é sinceira" emprázaos a que estas conversacións se produzan a partir do 18 de febreiro, despois das eleccións galegas, "para que non nos utilice para facer campaña electoral".

O portavoz socialista, en todo caso, emprazou ao alcalde de Pontevedra, ao que ve "encasquillado" nunha postura de "imposición" na que, a pesar de gobernar en minoría "non modifica nin unha coma nin cede en nada", a retomar as negociacións con eles.

Esa é a opción "lóxica e natural" para garantir a gobernabilidade da cidade, segundo Iván Puentes, porque a actual situación do BNG "non dá moito máis de si" tras seis meses "sen saber mover ficha e sen saber que ou balón está non seu tellado".

Puentes sinalou que "pensei que nalgún momento se abriría ao sentido común e lle entraría a lucidez" e convidou a Lores a que "reflexione profundamente e moi seriamente se hoxe é máis unha axuda ou un estorbo para a estabilidade política de Pontevedra".

"Se está disposto a cambiar de actitude e está disposto a falar e dialogar que nos chame e senón creo que debería asumir que chegou o momento de dar o relevo", engadiu, dando paso a outra persoa "que sexa capaz de traer aires novos e novas actitudes".