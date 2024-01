Iniciada a provisión de material para o emisario de Montalvo

Os traballos de mellora do saneamento e depuración de Sanxenxo seguen avanzando.

Tal e como anunciaron desde o Concello, a empresa adxudicataria do novo emisario submarino en Montalvo xa cortou o paso ao tráfico rodado no acceso á tixola coa provisión de material e o espazo para a montaxe 'in situ' dos lastres de formigón que servirán para manter a tubaxe baixo o fondo mariño.

Este novo emisario terá un tamaño de 1.300 metros de lonxitude e 630 milímetros de diámetro, que substituirá ao conduto existente. Ademais, tamén están a traballar na nova estación de bombeo e impulsión da Granxa e na depuradora de Paxariñas, puntos incluídos nesta primeira fase das obras.

Esta actuación, declarada de interese xeral na Lei de Orzamentos Xerais do Estado, ten como obxectivo resolver as deficiencias de funcionamento e de capacidade da actual depuradora e mellorar o saneamento da Ría de Pontevedra.

Neste sentido, a obra contempla a ampliación da estación depuradora coa incorporación dun novo pretratamento con catro liñas de tamizado e desarenado-desengraxado, un tratamento biolóxico e decantación secundaria con catro liñas e un sistema de desinfección da auga tratada mediante ultravioleta, ademais dunha nova liña de lodos mediante espesamiento e deshidratación.

Tamén construirán unha nova estación de bombeo e impulsión en Areas e remodelarán as de Sanxenxo e Espiñeiro. Nas ampliacións tamén se atopan os de diferentes tramos da rede de colectores e impulsións que permitirán conectar estes bombeos coa nova estación depuradora. En Sanxenxo tamén remodelarán o colector da Avenida de Madrid nunha segunda fase.

As obras teñen un custo de 24 millóns de euros (sen IVE), cofinanciados nun 50% con fondos europeos e un 50% polos concellos de Sanxenxo e Poio ao longo de vinte anos.

No caso do primeiro deles, pagará o seu parte co canon que a actual concesionaria Espina e Delfín debe pagar anualmente e que ascende a 800.000 euros, moi superior á cota que debe achegar ao ano o municipio polas obras de Acuaes.