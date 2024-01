Achégase o final da campaña solidaria "Un xoguete baixo a árbore", de Novas Xeracións do PP

O presidente do Partido Popular Provincial de Pontevedra, Luis López, acompañado pola senadora e vicevoceira do PP local, Pepa Pardo, e de membros do grupo municipal, participaron na campaña solidaria de recollida de xoguetes impulsada por Novas Xeracións en colaboración coa Asociación Boa Vida.

O obxectivo fundamental desta campaña "Un xoguete baixo a árbore" é "colleitar xoguetes para asegurar que todos os nenos e nenas poidan gozar da maxia do Nadal cun agasallo especial".

A recollida péchase o venres 4 de xaneiro na sede local do Partido Popular, situada na rúa Palamios, número 7.

Desde Novas Xeracións fan un chamamento a toda a cidade para que "todos os que queiran se sumen a esta causa e contribúan con xoguetes novos ou en bo estado".

"O propósito é facer realidade o soño de moitos pequenos de ter un agasallo baixo a árbore este Nadal", resumiron Guille Juncal e Paula Losada, presidente e secretaria da agrupación xuvenil.