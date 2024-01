As Xuventudes Socialistas de Marín volven á actividade. Nun almorzo político que tivo lugar este xoves no Hotel Villa de Marín, a agrupación da organización moza do PSdeG-PSOE foi reconstituída, retomando o seu labor tras varios anos desactivada.

A reconstitución das Xuventudes Socialistas de Marín contou cunha ampla presenza de militantes e cargos do PSdeG e das Xuventudes da provincia.

O voceiro do PSdeG de Marín en secretario xeral da Agrupación do Partido Socialista na vila, Manuel Pazos, salientou a disposición dos mozos que entran na nova agrupación de Xuventudes e reivindicou os valores de igualdade de oportunidades que “estas sempre promoven” en contraposición ao “clasismo das Novas Xeracións do PP”.

Carmen Fuentes, a nova secretaria xeral da Agrupación, destacou que o obxectivo será de actuar como altofalante da veciñanza de Marín e traballar por desenvolver políticas que melloren a súa vida.