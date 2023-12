Intervidos case 13.000 xoguetes anti regulamentarios en locais de toda a provincia

A Garda Civil de Pontevedra interveu un total de 12.756 xoguetes en locais de toda a provincia por incumprir as normas de seguridade relativas a etiquetaxe, envasado e publicidade obrigadas para todos os produtos deseñados para que xoguen menores de 14 anos.

Segundo o balance realizado pola Garda Civil, os axentes da Patrulla Fiscal de Fronteiras da Comandancia de Pontevedra realizaron un total de 18 inspeccións nas localidades de Pontevedra, Lalín, Cangas do Morrazo, Caldas de Reis, Ponteareas e O Porriño.

Todas as inspeccións realizáronse en establecementos dedicados á comercialización de xoguetes.

Da totalidade dos xoguetes intervidos, 8.341 foron postos ao dispor do Instituto Galego de Consumo da Xunta de Galicia e 4.415 depositados ao dispor de Aduanas e Impostos Especiais de Pontevedra.

As irregularidades detectadas teñen que ver con defectos formais ou a falta de mercado C.E., carecer de advertencias relativas ás pezas de pequeno tamaño, a idade recomendada, carecer de instrucións ou que estas non figuren en castelán ou non identificar os produtos en xogos de química, pinturas de maquillaxe.

Tamén se interviñeron xoguetes por carecer do importador autorizado cando proveñen de terceiros países, de acordo con a lexislación de contrabando. A Garda Civil lembra á hora da compra de xoguetes, deberase comprobar que que o marcado CE estea inserido no propio xoguete e que leve nome e marca, fabricante ou importador e número de lote, serie ou modelo á vista.

Ao elixir un xoguete, a Garda Civil tamén lembra que é moi importante ter en conta as recomendacións do fabricante sobre a idade de uso, comprobando a idade mínima e máxima recomendada.