Sanxenxo, Portonovo e Poio súmanse á sorte do sorteo de Nadal cun quinto premio, o 57421

Un novo premio do sorteo extraordinario da Lotería de Nadal deixa diñeiro na provincia de Pontevedra. Foi pouco despois das once e media da mañá, co sétimo quinto premio que saíu do bombo este venres.

É o que recaeu no número 57421, que dará 6.000 euros por décimo a quen teña a sorte de elixilo para este sorteo.

Como a maioría dos quintos premios, os datos oficiais de Lotería Nacional indican que se venderon décimos soltos en diferentes localidades españolas.

Dous deles vendéronse en Sanxenxo, no Bar O Gran Suqui do paseo de Silgar e na administración número 2 de Portonovo.

Outro décimo, pola súa banda, foi despachado polo restaurante Casa Ces, en Poio.

Ademais, este 57421 tamén repartiu sorte en Vigo e O Porriño.