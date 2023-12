Infantes da BRILAT celebran a festividade da patroa

Acto da BRILAT de conmemoración da Inmaculada Concepción © BRILAT Acto da BRILAT de conmemoración da Inmaculada Concepción © BRILAT

Este 8 de decembro con motivo da festividade da Inmaculada Concepción, patroa do persoal pertencente á arma de Infantería e ao Servizo de Estado Maior do Exército de Terra, celebrábase na Base Xeneral Morillo o acto oficial con parada militar.

A cerimonia discorría na Praza Juan Carlos I, coa presidencia do xeneral de brigada Alfonso Pardo de Santayana Galbis, xefe da Brigada Galicia VII - BRILAT - coa presenza principal de infantes do Rexemento de Infantería Isabel a Católica 29.

Tamén asistían outras autoridades militares e civís como a subdelegada do Goberno en Pontevedra en funcións, María Isabel Alonso.

Durante o acto participaban a Escuadra de Gastadores, a Banda de Guerra da BRILAT, Mando da Forza a cargo do tenente coronel Miguel Sánchez Macizo, xefe do Batallón Zamora I/29 e unidades tipo Compañía do mencionado Batallón.

O Batallón Zamora I/29 é o único batallón do Rexemento Isabel a Católica non 29. Debe o seu nome ao Rexemento Zamora Número 8, coñecido no Exército de Terra como o depositario da tradición do 'Milagre de Empel', milagre polo que a Virxe Inmaculada Concepción é considerada Patroa da Infantería española.

Tamén se desarollaban actos no Acuartelamento Cabo Noval, en Sieiro, de Asturias; coa presenza do Rexemento de Infantería Príncipe 3, segundo indican desde a BRILAT.

Durante esta celebración realizábase a Lectura de Efemérides e a Imposición de Condecoracións militares a aqueles integrantes de ambos os rexementos que mostraron méritos excepcionais, liderado ou outras calidades no ámbito militar.

Tamén se entregaban premios a persoas e institucións que manteñen un estreito vínculo de apoio e colaboración coas unidades da BRILAT.

O acto concluía coa homenaxe aos que perderon a súa vida desempeñando o labor militar e cun desfile a pé e motorizado da Forza participante #ante o público que acudía á base.