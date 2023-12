Un ferido nunha colisión entre un turismo e unha furgoneta na PO-11

Unha persoa resultou ferida ao mediodía deste xoves nun accidente de tráfico rexistrado nas inmediacións do Nó do Pino, na estrada PO-11, no tramo comprendido entre a incorporación á vía desde o hipermercado Carrefour, a saída cara á estrada de Vigo e o tramo da vía que se dirixe á rotonda de Ou Marco.

O accidente produciuse sobre as 13.30 horas e consistiu na colisión entre un turismo e unha furgoneta.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, un dos condutores resultou ferido e o outro resultou ileso.

Ata o lugar do accidente trasladáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico e unha ambulancia do 061, que atendeu ao ferido e trasladouno a un centro sanitario.

Máis tarde, tamén acudiu persoal do servizo de mantemento de estradas e dúas dotacións de Protección Civil de Pontevedra.

Os axentes de Tráfico regularon a circulación na zona e acoutaron un único carril de circulación en dirección á glorieta do Marco.