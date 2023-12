Reparten 27.000 flyers para fomentar as compras no comercio local

Alumeado de Nadal en Pontevedra 2023 © Mónica Patxot

"2x1. Cada agasallo mercado no comercio local de Pontevedra vale por dous" é o lema da campaña que desenvolve a concellería de Promoción da Cidade, que xestiona Anabel Gulías, co obxectivo de que se realicen as compras durante estas festas no comercio de proximidade do municipio.

Está previsto que o Concello de Pontevedra reparta 27.000 flyers oficiais da campañan en domicilios da cidade e das parroquias a través do servizo de Correos.

Esta campaña busca que os Reis Magos, Papá Noel ou o Apalpador realicen as súas compras no comercio local "para reforzar a economía de toda a comarca".

A esta iniciativa súmanse actividades nos barrios co programa que leva por título 'Merca no barrio', que se iniciará o sábado 16 de decembro.

O Mercado de Abastos tamén forma parte desta acción coa inclusión do Mercado creativo e o Ganapán, que iniciará a súa actividade o 22 de decembro.

Ademais, no barrio da Parda e na Rúa San Antoniño desenvolverase unha proposta experimental para dinamizar as compras nestas contornas.