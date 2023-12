Os barrios da Parda e San Antoniño preparan accións especiais polo Nadal

Presentación das actividades de Nadal nos barrios da Parda e San Antoniño © Mónica Patxot

A diversidade de actividades programadas dentro da campaña 'Merca non barrio' promete unha tempada festiva chea de momentos especiais.

A concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, anunciou unha serie de iniciativas para dotar de actividade ás zonas comerciais á vez que se lembra á cidadanía que cada agasallo comprado no comercio local de Pontevedra "vale por dous" porque alegra a quen o recibe á vez que axuda á economía de toda a cidade.

A partir do día 16 comeza esta campaña na rua Frei Juan Navarrete e logo seguirá por outras como Virxe do Camiño, rúa dá Oliva, Cruz Vermella e moitas máis por toda a cidade. O Mercado de Abastos tamén terá a súa propia programación que comezará o día 22.

Pero no barrio da Parda e a rúa San Antoniño destacan pola gran cantidade de actividades que organizaron.

Na Parda a Asociación de Profesionais e Pequenos Empresarios preparou un Nadal "inesquecible" grazas á colaboración dos comerciantes locais, o Concello de Pontevedra, a Deputación, o Centro Leste e o Conservatorio Profesional de Música (CMUS) Manuel Quiroga.

Ademais dun concurso de escaparates ou os sorteos especiais do comercio local, as familias atoparán diversión en actividades como pintacaras e animación de rúa a cargo de Pablo Méndez Performance e Marexada Mural Land Art, o concerto do alumnado do CMUS, un cinema e un obradoiro de adornos de Nadal con materiais reciclados no Centro Leste.

Tamén haberá unha xincana na que os participantes terán unha misión especial: o día 22 de decembro ás 17.00 horas no Centro Leste, en Praza Cítara, o Grinch tentará roubar e esconder todos aqueles elementos, que se atopan nalgúns dos comercios do barrio para evitar que poidan celebrar o Nadal na Parda.

Na rúa San Antoniño tamén haberá numerosas actividades que están a organizar a asociación de artistas pontevedresas O Galpón Lab e 'Volvamos a Primeira Producións' de Pablo Cacheda nas que implicarán a todos os residentes e comerciantes da zona.