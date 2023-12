O persoal do Diario de Pontevedra protestará na rúa contra os últimos despidos

Traballadores do Diario de Pontevedra volverán manifestar a súa oposición ante a "actitude intolerable e abusiva" da dirección financeira deste xornal local.

Nos últimos días foron despedidas catro persoas, dúas delas pertencentes ao departamento de Distribución e outras dúas que traballaban na área de Redacción.

A primeira acción de protesta será o luns 4 de decembro, de 12.00 a 12.30 horas, no cruzamento entre Benito Corbal e Lepanto, na contorna da Xunta de Galicia e nas proximidades da sede do Diario de Pontevedra.

O comité de empresa entende que son "inxustificadas" as extincións dos contratos realizadas pola entidade. A empresa alega causas económicas, produtivas e de organización.

Os representantes do persoal temen que no futuro mantéñanse estes despedimentos debido á externalización da carga laboral que ata o de agora realizaban traballadores do xornal, decano na cidade.

A representación sindical, apoiada por CIG e UXT, denuncia a externalización do servizo de Distribución, sen que se comunicara ao comité de forma oficial. Consideran que esta acción é un "acto de mala fe e unha evidencia das malas maneiras que a parte empresarial gasta cos seus empregados e empregadas".

O servizo pasou a mans de Disgasa e, ao día seguinte, Lérez Ediciones despedía a dúas persoas asalariadas: un repartidor e unha administrativa.

Tamén se rescindiron os contratos de dúas redactoras, ás que se lles comunicaba na carta de despedimento que o seu traballo non era rendible. Segundo indica o comité, as áreas de traballo e seccións destas xornalistas son agora asumidas polo resto do persoal de Redacción.

Lembran que, nos últimos dez anos, o equipo do Diario de Pontevedra pasou de 70 a 42 empregados. Consideran que, con estas decisións empresariais, a calidade informativa e o compromiso do xornal coa cidade e as comarcas se atopa en perigo.