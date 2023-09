O tríatlon converte a Pontevedra en campioa do mundo

Coa música do gaiteiro Carlos Núñez no acto de clausura da Praza de España baixou o pano deste magnífico espectáculo que foi a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon.

Pontevedra coroou aos novos Reyes do Tríatlon Mundial, Bett Potter en categoría feminina e Dorian Coninx na masculina. Alemaña augura un gran futuro no Tríatlon facendo dobrete no Sub 23 coas vitorias de Simon Henseleit e Selina Klamt.

No Campionato do Mundo de Paratriatlón a delegación española sumou tres medallas, o Ouro de Dani Molina e as Pratas de Susana Rodríguez e Marta Francés. Na Substitución Mixta de Tríatlon Paralímpico España terminou en sexta posición.

Pero tamén se coroou a Boa Vila.

Máis de 13.000 persoas abarrotaron as rúas de Pontevedra, que acolleu con éxito a Gran Final das Series Mundiais cedendo a testemuña a Málaga que albergará a edición do 2024, do 17 ao 20 de outubro

"Pontevedra marcou o camiño de como debe de ser unha Gran Final das Series Mundiais. Retrocedendo polo menos dez anos, ninguén puido atopar nada o vivimos aquí, pola cidade, polos circuítos, pola calor da xente…Os deportistas dixéronme que nunca viviran un apoio do público como o de aquí", comentou José Hidalgo, presidente da Federación Española de Trialtón, que quixo valorar así A Gran Final.

O acto da Praza de España terminou con Pontevedra entregando a testemuña á cidade de Málaga. Por primeira vez dúas cidades do mesmo país protagonizaron o tradicional acto de traspaso de bandeiras que representa o paso organizativo dunha sede a outra. A cidade da Costa do Sol será a que acolla a Gran Final do 2024, do 17 ao 20 de Outubro.