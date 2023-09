Natalia Castro, a gran esperanza local na Gran Final: "Sairei a gozar e o resultado virá por si só"

Natalia Castro, na presentación do equipo español para a Gran Final das Series Mundiais © Mónica Patxot Natalia Castro, na presentación do equipo español para a Gran Final das Series Mundiais © Mónica Patxot Natalia Castro, na presentación do equipo español para a Gran Final das Series Mundiais © Mónica Patxot

Todo o planeta tríatlon mirará esta fin de semana a Pontevedra, onde se congregarán as grandes estrelas mundiais deste deporte para participar na Gran Final das Series Mundiais. Entre elas estará unha deportista de Bueu, Natalia Castro, única representante local e que estará a acompañada por outros galegos como Antonio Serrat, Susana Rodríguez, Esteban Basanta e Sara Guerrero.

Natalia competirá na carreira sub-23 feminina, fixada para o domingo 24 (14.00 horas), pero farao sen poñerse presión. "Podería ser máis ambiciosa pero creo que sairei a gozar e o resultado virá por si só", asegura.

Por iso prefire non poñer un posto concreto como meta. "Sinceramente non son unha persoa de marcarme un obxectivo, ningún posto, porque ao final o tríatlon é un deporte que é moi alleo a ti, hai moitos factores que poden influír en toda a competición. Eu estaría contenta con facer un bo papel e sobre todo demostrar todo o adestramento que fixen para poder estar aquí", defende.

O que ten claro é que poder competir nunha Gran Final na casa "é unha oportunidade única", sobre todo pola motivación extra que supoñerá estar rodeada de familiares e amigos.

"Dáme confianza e a seguridade de estar na casa, ao final téñoo todo aquí. Vou estar na casa durmindo e vai ser case como un día máis de adestramentos, vir aquí e competir. A verdade é que estar cos meus transmíteme moita tranquilidade, vou ter o meu adestrador ata o último momento que me tire á auga, que iso cando me vou fóra non o teño e ás veces necesítoo", explica.

Ese adestrador é Omar González, un dos responsables do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, un técnico que "cando estou moi ben nunca me di nada, e non me dixo nada, entón supoño que é bo sinal", afirma Natalia.

Con aínda moito percorrido e futuro por diante no mundo do tríatlon, a buenense está "contenta con como foi o ano pero sempre busco algo máis". Quizais o atope na Gran Final, aínda que "a miña tempada non termina aquí porque teño unha Copa de Europa en dúas semanas". Porque o mundo do tríatlon non ofrece tregua.