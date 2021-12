Un 2021 olímpico e inesquecible para Teresa Portela, Juan Saavedra e Antía Jácome

Teresa Portela, coa medalla de prata dos Xogos Olímpicos de Tokyo © Comité Olímpico Español Antía Jácome, nos Xogos Olímpicos de Tokyo © Comité Olímpico Español Juan Antonio Saavedra coa medalla de bronce en Tokyo 2020 © Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física

O deporte pontevedrés foi protagonista nos Xogos Olímpicos de Tokyo, celebrados finalmente en 2021 un ano máis tarde do previsto debido á pandemia.

Un nome sobresaíu por encima de todos, o de Teresa Portela, e é que a piragüista facía historia só con chegar á cita olímpica na que era a súa sexta participación, máis que ningunha outra española. Pero non quedou aí e nun exemplo de perseveranza e dedicación subía por fin ao podio cunha medalla de prata que soubo a ouro no K-1 200 metros.

Rozárao cos dedos co seu quinto posto en Atenas 2004 e Pequín 2008, cuarto en Londres 2012 e sexto en Río 2016, e logrouno finalmente aos seus 39 anos como premio ao seu traballo e constancia. "Síntome orgullosa de ter insistido, de darme unha e outra oportunidade e finalmente ter esa recompensa, a medalla en Tokyo", sinalou recentemente Portela na Gala do Comité Olímpico Español.

Pero Teresa non queda aí, e xa mira cara a París 2024 nun ciclo olímpico que preparará desde Pontevedra xunto ao resto do equipo nacional de kaiak feminino, que estableceu na Boa Vila a súa sede de adestramento. Estar nos seus sétimos Xogos Olímpicos "para min sería algo incrible, pero polo de agora aínda o vexo moi lonxe", recoñeceu.

Tamén no piragüismo, neste caso na canoa, chegou unha das grandes sorpresas de Tokyo para o deporte pontevedrés, coa confirmación de Antía Jácome na elite. A padexeira da EP Ciudad de Pontevedra logrou xa unha clasificación 'in extremis', ao non conseguir o pase no C-2 500 coa súa compañeira Antía Otero e ter que xogarse todo a unha carta nun Selectivo celebrado na casa, no encoro de Pontillón do Castro. Alí, rodeada dos seus, sacou o billete a Xapón, un pasaporte a soñar.

Xa no país nipón e con todo a desenvoltura do mundo Jácome plantouse na final con gran enteireza para pelexar polas medallas e lograr finalmente un meritorio quinto debido a que lle daba todo un diploma olímpico.

"Non perdín unha medalla, senón que gañei un quinto posto e estou moi contenta", sinalou tras a proba a pontevedresa, que se viu entre as mellores e confirmouno un mes despois ao conseguir a medalla de prata no Campionato do Mundo de Piragüismo celebrado en Copenhague.

Un diploma olímpico, meritorio sen dúbida aínda que máis amargo, levou tamén Támara Echegoyen coa súa compañeira Paula Barceló na clase 49er FX de vela. A regatista pontevedresa, campioa olímpica en Londres 2012, quedaba a só un punto do bronce repetindo o cuarto posto de Río 2016.

Echegoyen e Barceló sobrepuxéronse a toda unha montaña rusa no campo de regatas, con condicións cambiantes que modificaron por días radicalmente as clasificacións, para chegar á definitiva Medal Race en cuarto lugar e coas súas aspiracións intactas. Con todo, na quenda definitiva, víronse freadas na saída e aínda que tentaron remontar un toque nun cruzamento cunhas rivais fixo que penalizasen e se despedisen definitivamente da ansiada a medalla.

O segundo metal pontevedrés en Tokyo chegaría nos Xogos Paralímpicos, cun Juan Antonio Saavedra que aos seus 47 anos sumaba por fin a súa buscada segunda medalla na que era a súa quinta presenza olímpica. O conseguira en Londres 2012 (prata) e sumara diplomas en Sydney 2000 e Atenas 2004. Nesta ocasión Saavedra rozouno na súa primeiro proba, pero finalmente foi na de carabina tendida 50 metros SH1 na que levou o bronce.

Os Xogos Olímpicos deixaron tamén outra medalla con recordo pontevedrés, aínda que fose para a delegación brasileira. O canoísta Isaquías Queiroz logrou o triunfo no C-1 1.000 metros e no alto do podio acordouse do adestrador que o levou á elite, o falecido Suso Morlán. "O ouro é teu", asegurou Queiroz nunha das historias máis emotivas dos Xogos lembrando ao técnico que estivo detrás das súas primeiras medallas en Río e tamén do éxito de David Cal.

Ademais a Tokyo chegou con esperanzas e todas as súas opcións de pelexar pola segunda medalla olímpica Javier Gómez Noya, pero un mal día na carreira de tríatlon asfixiado polas duras condicións meteorolóxicas fíxolle finalizar no posto 25, na que "posiblemente fose a miña última carreira ITU", sinalou ao finalizar avanzando os seus plans de competir a partir de agora na longa distancia.

Por último, desde o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra o xove remeiro noiés Caetano Horta conseguiu a sétima praza final no dobre scull lixeiro dándolle ao CGTD un diploma olímpico.