Samu Mayo: "Depende de nós, se seguimos nesta dinámica non temos que preocuparnos dos rivais"

Nove xornadas bastaron para confirmar que Samu Mayo é un dos reforzos máis destacados esta tempada no Pontevedra Club de Fútbol.

O centrocampista, que repasou este martes en rolda de prensa a actualidade granate, foi titular sempre que estivo dispoñible (perdeu un encontro por sanción), e ademais a pesar de centrarse no seu labor de contención na medular colaborou xa en labores ofensivos con dous tantos, o último o que supuxo o empate fronte ao Real Avilés.

"A verdade é que están a ir ben as cousas, o míster está a darme confianza e oxalá poida seguir ayundando ao equipo, e se é con goles mellor", recoñeceu.

Mayo asegura sentirse moi cómodo en Pasarón, onde atopou "un grupo moi bo", e defendeu a pesar de a igualdade do Grupo I de Segunda RFEF que "temos que centrarnos só no noso. Depende de nós, se seguimos nesta dinámica non temos que preocuparnos dos rivais".

Nesa liña chega agora a visita a Pasarón do actual cuarto clasificado, o Rayo Cantabria (domingo, 17.00 horas), "un filial que terá intensidade e rapaces novos con ganas de demostrar", analiza Samu aínda que o importante, cre, será que o equipo logre manter o nivel mostrado nas últimas semanas.