Pablo Otero e Tina Fernández, gañadores dun Medio Maratón pasado por auga

XXVIII edición do Medio Maratón de Pontevedra © Cristina Saiz XXVIII edición do Medio Maratón de Pontevedra © Cristina Saiz XXVIII edición do Medio Maratón de Pontevedra © Cristina Saiz

O Medio Maratón de Pontevedra volveu encher de deporte as rúas da Boa Vila pese ao mal tempo, que non freou aos máis de 1.300 rexistrados en participar nesta 28 edición. A carreira arrincou ás 10:20 horas desde as beiras do Lérez, percorrendo toda a zona de orillamar e o centro histórico da cidade.

O trazado da proba principal, que tivo 21 quilómetros, partiu da ponte dos Tirantes cara á ponte de Santiago, pasando logo á beira do Pazo dá Cultura para despois chegar ao campus universitario.

Os corredores volveron na mesma dirección para continuar pola avenida de Uruguai ata As Corbaceiras, retornando pola mesma avenida e entrando na cidade por Arcebispo Malvar, atravesando Michelena e baixando pola rúa Real cara a avenida de Uruguai e Buenos Aires.

Despois de entrar na pista do CGTD, saíron en dirección á praia fluvial e antes de chegar a ela, deron volta para repetir o mesmo trazado desde a ponte dos Tirantes.

O primeiro en completar os 21 quilómetros do Medio Maratón pontevedrés foi Pablo Otero, que lle quitou a coroa a Reyes Estévez ao parar o tempo en 01:07:54. O plusmarquista catalán, pola súa banda, entrou en liña de meta tan só seis segundos por detrás para colgarse o metal prateado dun podio que completou Alejandro Fernández a 11 segundos de Otero.

Na carreira feminina Tina Fernández non tivo rival e completou o percorrido con case 5 minutos de marxe coa súa inmediata perseguidora. Fernández fixo un tempo de 01:20:28, seguida de Nati García, que chegou en segunda posición (01:25:16) e Ángela Rodríguez, que foi terceira (01:26:38).

Finalmente, os gañadores do percorrido de 10 quilómetros foron Roi Estévez, que revalidou título na carreira masculina cun crono de 32:44, mentres que na feminina gañou Isabel Caeiro, que foi a máis rápida cun tempo de 37:07.