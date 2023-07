Casais e Jaichenco renovan co Pontevedra B, ao que non poderán regresar se xogan dez partidos co primeiro equipo

Víctor Casais celebra o seu gol no partido entre Pontevedra CF e Cultural Leonesa en Pasarón © David Rodiño / Pontevedra CF SAD

O Pontevedra confirmou a través das súas redes sociais a renovación de dous dos canteiráns que máis protagonismo tiveron o pasado ano no primeiro equipo: o extremo Valentín Jaichenco e o dianteiro Víctor Casais.

Como o pasado curso, ambos os xogadores volverán ter ficha co filial, que este ano milita en Terceira Federación. Con todo, no comunicado xa puntualizaban desde o club que ambos traballarán en dinámica do primeiro equipo. Algo que xa terminaron facendo con regulariadad na campaña anterior.

Con esta medida, desde a entidade granate asegúranse que dous dos futbolistas máis prometedores do club gocen dos minutos de xogo suficientes para que continúen coa súa progresión ao mesmo tempo que fan do filial un equipo máis competitivo nunha tempada complicada na que tratarán de conseguir a permanencia.

Unha decisión que permite ao Pontevedra dispoñer de dúas fichas sub 23 adicionais para cubrir outras posicións máis necesitadas ou con oportunidades que o ofreza o mercado.

Con todo, esta manobra ten un límite. O regulamento xeral da Real Federación Española de Fútbol recolle que os futbolistas rexistrados en equipos filiais poden xogar co equipo de superior categoría ata un máximo de dez partidos. Unha vez alcanzado ese fito, o xogador en cuestión non poderá volver competir co equipo filial e pasará a ser xogador do primeiro equipo para todos os efectos.

"Os futbolistas poderán aliñarse en calquera dos equipos que constitúen a cadea do patrocinador, sempre que cumprisen a idade requirida na categoría e que se trate dun equipo superior ao que estiveren rexistrados. Cando se produza a circunstancia prevista no apartado anterior, o futbolista poderá retornar ao club de orixe salvo que tivera sido aliñado no superior en dez encontros, de maneira alterna ou sucesiva, en calquera das competicións oficiais en que este participe, sexa cal for o tempo real que actuasen", recolle o documento.

Unha cifra que no curso pasado, no que a competencia por un posto no once era aínda maior do que parece ser que será este ano, tanto Jaichenco como Casais estiveron a piques de alcanzar.

O dianteiro coruñés foi o que máis preto estivo. Participou nun total de nove encontros nos que anotou dous tantos, un deles serviu para conseguir tres valiosos puntos en Pasarón diante da Cultural Leonesa. Mentres que Valentín Jaichenco foi aliñado en sete encontros, dous deles como titular, e só unha desafortunada apendicitis privoulle de aumentar a súa presenza nos onces do primeiro equipo granate.

O mercado de fichaxes continúa aberto, pero o posto de dianteiro é un dos que conta con menos efectivos, polo que se non chegan fichaxes, Víctor Casais terá moitas opcións de superar o límite de dez aparicións. Rufo e Charly López son as alternativas.

Tampouco no posto de extremo esquerdo terá Valen unha competencia feroz. A falta de desvelar o futuro de Libasse Gueye ou da chegada doutro especialista, Yago Iglesias terá ás súas ordes nesta demarcación a Álex González, Chiqui, Oier Calvillo e o propio canteirán.